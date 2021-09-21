التحقيق في ملف شحنة نيترات الامونيوم في البقاع يتواصل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 22:00

التحقيق في ملف شحنة نيترات الامونيوم في البقاع يتواصل

منذ 42 mins 21 September، 2021
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تقارير مصورة - لبنان

تواصلُ الاجهزةُ المعنيةُ التحقيقَ في ملفِ شحنةِ نيترات الامونيوم في البقاع، فيما يواصلُ القاضي فادي عقيقي الاستماعَ للموقوف مارون الصقر.

المصدر: قناة المنار

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