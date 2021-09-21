التحقيق في ملف شحنة نيترات الامونيوم في البقاع يتواصل

طلبان لتخلية مارون الصقر ورفع بلاغ البحث بحق شقيقه

تقدم الوكيل القانوني للأخوين إبراهيم ومارون الصقر المحامي جورج الخوري أمام قاضية التحقيق الاولى بالإنابة في البقاع أماني سلامة، بطلب تخلية مارون الصقر وطلب رفع بلاغ البحث والتحري الصادر بحق إبراهيم الصقر، وقد أحالتهما القاضية سلامة على النيابة العامة لإبداء الرأي.