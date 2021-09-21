مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الثلاثاء 21-09-2021

في اولِ ايامِ الحكومةِ المكتملةِ المواصفاتِ الدستورية: تحديدُ جلسةٍ اسبوعيةٍ الاربعاءَ بجدولٍ طافحٍ بالازمات، وزيارةُ عملٍ لرئيسِها الخميسَ الى باريس للقاءِ الرئيسِ الفرنسي الجمعة..

على ارضِ الواقعِ اُلقيت الكهرباءُ بوجهِ الحكومةِ كأكبرِ الازماتِ بتوترٍ عالٍ، فالفيولُ العراقيُ انقذَ الشركةَ من الاطفاءِ التامِّ لتحِلَ ساعاتُ تغذيتِه الاربعُ يومياً محلَّ منشآتِ الدولةِ الفارغةِ من الفيول وانتهاءِ عملِ البواخرِ التركيةِ آخرَ الشهر، والتمنعِ عن رصدِ سلفةٍ او غيرِها لشراءِ الفيول لمصلحةِ الشركة..

اما مصادرُ الطاقةِ البديلةِ عن كهرباءِ لبنانَ فهي محصورةٌ بالمولداتِ التي باتَ المازوتُ متوافراً لها اِن عبرَ المازوتِ الايرانيِ المدعومِ او عبرَ مازوتِ الشركاتِ المستورِدةِ التي اَفاضت من خيراتِها بعدَ رفعِ الدعم، الا انَ ساعاتِ التغذيةِ ما زالت غيرَ متوافرةٍ بشكلٍ صحيح، وباتت الكرةُ في ملعبِ اصحابِ المولدات..

اما البنزين “فعلى الوعدِ يا لبنانيين”، وفي آخرِ التقديراتِ للموزعينَ واصحابِ الشركاتِ انَ بواخرَ سيتمُ افراغُها على املِ ان يتحسنَ السوقُ بشكلٍ ملحوظٍ بعدَ ايام..

في ايامِ النيترات وفتائلِها المتشعبةِ والمتفجرة، فانَ التحقيقاتِ التي باتت بعهدةِ مخابراتِ الجيشِ اللبناني مستمرةٌ والايجابيةُ انَ المتورطينَ معروفونَ وانَ اعترافاتِهم تتوالى لدى المحققين، على انَ ابرزَ الاسئلةِ من اينَ اتت هذه الكمياتُ الكبيرةُ القابلةُ للاستخدامِ الخطِرِ كمتفجرات؟ وكيفَ كانت مخزنةً بينَ الاماكنِ السكنية؟ وهل دخلت عبرَ مرفأِ بيروت؟ ومتى؟ ومن نقلَها الى البقاعِ ومَن خزّنها؟ التحقيقاتُ مستمرةٌ والاعترافاتُ تتوالى ومارون الصقر ما زالَ يخضعُ للتحقيقِ حيثُ اِنَ اعترافاتِ بعضِ الموقوفينَ أكدت انَ الكميةَ التي بحوزتِهم هي من الاخوينِ صقر. فماذا سيقولُ اُخوةُ الصقرِ السياسيون؟

في طرابلس التحقيقاتُ في اغتيالِ المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في مدينةِ طرابلس الشهرَ الماضي قادت مخابراتِ الجيشِ اللبناني الى كشفِ خليةٍ داعشيةٍ نشطةٍ في المدينةِ ومنطقتِها، اكدت المعلوماتُ الامنيةُ انها كانت تَستثمرُ في حالاتِ الفقرِ بالمنطقةِ للسيطرةِ على احياءٍ في المدينةِ والمنطقةِ المحيطةِ بها والانطلاقِ منها لتنفيذِ عملياتٍ امنية..

المصدر: قناة المنار