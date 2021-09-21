متحدث الحكومة السودانية: القبض على كل المتورطين في المحاولة الانقلابية في السودان من المدنيين والعسكريين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 13:30

متحدث الحكومة السودانية: القبض على كل المتورطين في المحاولة الانقلابية في السودان من المدنيين والعسكريين

منذ 45 mins 21 September، 2021
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