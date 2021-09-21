حجم التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوراسي يلامس ملياري دولار

تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مليارا و 957 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير صادر عن قسم العلاقات العامة للجمارك الإيرانية اليوم الاثنين نقلاً عن المهندس حسين كاخي ، مدير عام مكتب التعاون الجمركي الدولي ، إنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس) فقد بلغت صادرات البلاد إلى بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 420 مليونا و 823 ألف دولار ، وحققت نموا ،على غرار العام الماضي، بنسبة 37٪ ، منها: الاتحاد الروسي 222 مليونا و 743 ألف دولار وأرمينيا 99 مليون و 683 ألف دولار وكازاخستان 63 مليونا و 677 ألف دولار وقرغيزستان 26 مليونا و 981 ألف دولار وبيلاروسيا بـ 7 ملايين و 738 ألف دولار.

واضاف التقرير: كما بلغت واردات ايران من الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، خلال الفترة ذاتها، مليارا و 536 مليونا و 659 ألف دولار ، بزيادة 59 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي: روسيا 327 مليونا و 646 ألف دولار ، وكازاخستان 195 مليونا و 584 الف دولار وبيلاروسيا 9 ملايين و 616 ألف دولار وأرمينيا 3 ملايين و 542 ألف دولار وقيرغيزستان 269 ألف دولار.

المصدر: وكالة انباء فارس