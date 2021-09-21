تقرير: أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا تقترب من انتهاء صلاحيتها

حذرت شركة ايرفينيتي لتحليل البيانات من أن أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، سوف تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية العام – ما يعني أنها سوف تذهب هباء إذا لم يتم إعادة توزيعها بسرعة.

وأفادت ايرفينيتي بأن أكثر من 40% من جرعات اللقاح هذه موجودة في الاتحاد الأوروبي.

وبالنظر إلى أن معظم البلدان المتلقية تحتاج إلى شهرين على الأقل من العمر الافتراضي بعد الاستيراد لتنفيذ حملات التطعيم، فإن هناك 241 مليون جرعة من اللقاحات معرضة لانتهاء صلاحيتها دون استخدامها.

وإذا تم توزيع جرعات اللقاح هذه على الفور، فسوف تكون إلى جانب الجرعات التي تم شراؤها بالفعل وطرحها كافية لتطعيم 70% من الأشخاص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ضد فيروس كورونا، حسبما قالت ايرفينيتي.

ويحلل المعهد البريطاني بيانات الشركة والبيانات العلمية، من بين أمور أخرى.

وضغطت منظمة الصحة العالمية في جنيف من أجل توزيع أكثر عدلا للقاحات منذ شهور.

وكلما طالت مدة انتشار الفيروس في البلدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة، زاد خطر ظهور سلالات جديدة تكون اللقاحات ضدها أقل فعالية أو غير فعالة على الإطلاق.

وسوف يتوفر لدى دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة، إجمالي مليار جرعة لقاح أكثر مما تحتاجه بحلول نهاية العام، وفقا لتحليل ايرفينيتي.

وتعهدت هذه الدول بالتبرع بـ1.2 مليار جرعة لقاح بحلول منتصف العام المقبل: ومع ذلك، تم تسليم 12% فقط من هذه الجرعات.

المصدر: dpa