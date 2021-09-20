دمشق تدين الممارسات التركية العدائية وانتهاكاتها لأراضيها

أدانت سوريا الممارسات التركية العدائية وانتهاكاتها لأراضيها واعتبرتها عملاً عدوانياً وخرقاً لسيادتها واستقلالها وجزءاً من السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان إن سوريا تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الممارسات العدائية للنظام التركي وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع مع سوريا والتي تؤكد على احترام سيادتها واستقلالها وسلامتها ووحدة اراضيها.

وأضاف المصدر إن “سوريا تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية السورية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق في الرد على الممارسات العدائية التركية ووضع حد لها وتحميل النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة”.

المصدر: سانا