نقيب مستوردي الادوية: الجزء الأكبر من الدواء لا يزال مدعومًا والثلث المتبقّي غير مدعوم

قال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة في حديث اذاعي إن الجزء الأكبر من الدواء لا يزال مدعومًا والثلث المتبقّي غير مدعوم ووزارة الصحة لم تسعره على سعر صرف السوق الموازية بل بخسارة ما بين 20% و40%، وهناك خطأ في التركيبة من أساسها وهي التي تعرقل عملية الاستيراد فكيف يمكن الاستيراد وهناك بالأساس خسارة بين 20 و40%.

واوضح جبارة إنه ابتداءً من نهاية شهر آب بدأ المصرف المركزي بإصدار موافقات مسبقة ودفع مستحقات سابقة ما أدى إلى دخول شحنات أدوية وبدأت الحركة تعود ولكن يجب إيجاد طريقة منتظمة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه.

المصدر: مواقع اخبارية