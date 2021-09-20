نقيب مستوردي الادوية: الجزء الأكبر من الدواء لا يزال مدعومًا والثلث المتبقّي غير مدعوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2021 - 10:28

نقيب مستوردي الادوية: الجزء الأكبر من الدواء لا يزال مدعومًا والثلث المتبقّي غير مدعوم

منذ 1 ساعة 20 September، 2021
نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة
لبنان

قال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة في حديث اذاعي إن الجزء الأكبر من الدواء لا يزال مدعومًا والثلث المتبقّي غير مدعوم ووزارة الصحة لم تسعره على سعر صرف السوق الموازية بل بخسارة ما بين 20% و40%، وهناك خطأ في التركيبة من أساسها وهي التي تعرقل عملية الاستيراد فكيف يمكن الاستيراد وهناك بالأساس خسارة بين 20 و40%.

واوضح جبارة إنه ابتداءً من نهاية شهر آب بدأ المصرف المركزي بإصدار موافقات مسبقة ودفع مستحقات سابقة ما أدى إلى دخول شحنات أدوية وبدأت الحركة تعود ولكن يجب إيجاد طريقة منتظمة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه.

المصدر: مواقع اخبارية

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