فلسطين المحتلة : إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال قرب المدرسة الأمريكية في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2021 - 19:28

فلسطين المحتلة : إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال قرب المدرسة الأمريكية في جنين

منذ 1 ساعة 19 September، 2021
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