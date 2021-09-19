والد الأسير أيهم كممجي: المقاومة الوحيدة التي تقف بجانبنا وابني استسلمحرصاً على أهل المنزل

قال والد الأسير أيهم كممجي، فجر اليوم الأحد، إن المقاومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة التي تقف بجانب الأسرى، والقادرة على تنفيذ وعدها بتحررهم.

وفي تعقيب له على خبر إعادة اعتقال ابنه من جنين قال والد كممجي” ابني اتصل بي أثناء حصار الاحتلال للمنزل، وقال لي في مكالمة أخيرة استمرت لثوانٍ: سأسلم نفسي حرصاً على أهل المنزل ومن معي”.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، الأسيرين اللذين تمكنا من التحرر من سجن جلبوع يوم السادس من الشهر الحالي أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح مقتضب:” في عملية مشتركة للجيش والشاباك ووحدة اليمام الخاصة، تم اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع في منطقة مدينة جنين، وهما على قيد الحياة واقتيدا للتحقيق”.

وفي تفاصيل الاعتقال قال المتحدث باسم جيش الاحتلال:” الأسيران الفلسطينيان كممجي ونفيعات استسلما دون مقاومة بعد محاصرة المنزل الذي تواجدا فيه”.

يذكر أن ستة من الأسرى الفلسطينيين تمكنوا من التحرر من سجن جلبوع وهو أقوى سجون الاحتلال حراسة وأمنا، يوم السادس من الشهر الحالي، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى.

المصدر: وكالة شهاب