شركة الأمانة تبدأ توزيع المازوت المجاني على المشمولين بالمرحلة الأولى

بدأت شركة الامانة للمحروقات بعد ظهر السبت عملية توزيع المازوت المجاني القادم من ايران عبر سوريا على بعض القطاعات المشمولة في هذه المرحلة.

وكانت الانطلاقة في منطقتين الاولى في منطقة صور في جنوب لبنان والثانية في العاصمة بيروت وقد تم لحظ المراكز التي سيتم تويع المادة عليها بشكل مجاني وهي دور الرعاية ومراكز الدفاع المدني ودور المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وحتى ظهر اليوم تم توزيع ما يقارب المئة الف ليتر من مادة المازوت، علماً ان عملية التوزيع ستكون على اربع مراحل خلال ليتم تأمين التغطية الكاملة للمادة على مدى شهر كامل.

المصدر: قناة المنار