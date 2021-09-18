البرلمان الأوروبي يصوت بأغلبية ساحقة على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات

صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، واستمرارها استخدام التعذيب ضد المعتقلين واضطهادهم.

ويمثل القرار، أول تدخل رئيسي للبرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات هذا العام، وقد أثار جدلاً بين أعضاء البرلمان الأوروبي الذين أكدوا على اتخاذ موقف قوي بشأن هذه القضية، وطالبوا بالإنسحاب من معرض إكسبو دبي 2020 معتبرين أن حكومة ابو ظبي تتخذه أسلوباً لتبييض وتغطية سجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان.

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحميل حكومة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية عن انتهاكاتها الممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها وتجاهلها التام للقانون الدولي. تبنت حكومة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الأساليب لتبييض وتغطية سجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان، وإحدى الطرق الرائدة هي معرض إكسبو دبي 2020. اليوم تصويت البرلمان الأوروبي الذي يحث الشركات والدول الأعضاء في أوروبا على الانسحاب من هذا المعرض الملون بالدم هو انتصار لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وفي كل مكان”.

المصدر: قناة المنار