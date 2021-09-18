الخارجية الأسترالية تأسف لقرار باريس استدعاء سفيرها للتشاور

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، أن أستراليا تأسف لقرار باريس باستدعاء سفيرها للتشاور.

ونقلت صحيفة “Sydney Morning Herald” الأسترالية عن تصريح باين: “نشير بأسف إلى قرار فرنسا باستدعاء سفيرها في أستراليا للتشاور بعد القرار بشأن مشروع (الغواصات) “Attack Class”. وتتفهم أستراليا خيبة الأمل الفرنسية العميقة بسبب قرارنا هذا”.

وأضاف أن الخارجية الأسترالية تقيم عاليا علاقاتها مع فرنسا وتعتبرها شريكا مهما يضمن الاستقرار في منطقة المحيطين الهادي والهندي.

وتابع: “نأمل بالتعاون الجديد مع فرنسا في المسائل الكثيرة المهمة للطرفين وعلى أساس القيم المشتركة”.

المصدر: وكالات