الأبيض استقبل مدير “الصحة العالمية”: لبنان يتطلع الى المزيد من الدعم

إلتقى وزير الصحة العامة في لبنان فراس الأبيض الجمعة المدير العام لـ”منظمة الصحة العالمية” تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وأكد غيبريسوس “إلتزام المنظمة بالوقوف إلى جانب لبنان وتقديم الدعم له”، منوها بما “حققه البلد من تجربة رائدة في مواجهة كورونا”.

من جهته، نوه الأبيض “بالدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للبنان والذي شكل الأساس في مسيرة مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا”، مؤكدا أن “استمرار التنسيق والتواصل الدائم مع المنظمة، كفيل باستمرار الإستجابة الناجحة للجائحة وتطويرها”.

ولفت الأبيض إلى أن “لبنان يتطلع الى المزيد من الدعم، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها والتي تركت تداعياتها على النظام الصحي، بحيث يتم السعي لتأمين الإحتياجات الطارئة من جهة وتأهيل النظام الصحي لمواجهة أي تحديات مستقبلية ممكنة من جهة ثانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام