ميقاتي شكر العراق لوقوفه بجانب لبنان لحل أزمة الكهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 17 2021 - 15:06

ميقاتي شكر العراق لوقوفه بجانب لبنان لحل أزمة الكهرباء

منذ 56 mins 17 September، 2021
ميقاتي
لبنان

شكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي “الحكومة العراقية لدعمها لبنان ووقوفها الى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصا من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء”.

وقد اطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، مما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار.

وأكد ميقاتي أن “الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي وتحسين وضع التغذية على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولا لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة