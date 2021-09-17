ميقاتي شكر العراق لوقوفه بجانب لبنان لحل أزمة الكهرباء

شكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي “الحكومة العراقية لدعمها لبنان ووقوفها الى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصا من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء”.

وقد اطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، مما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار.

وأكد ميقاتي أن “الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي وتحسين وضع التغذية على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولا لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام