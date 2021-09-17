النائب حسين الحاج حسن : لم نهدِ يوماً النصر لبيئتنا وحسب، بل لكل اللبنانيين، ومن البديهي أن تكون خطوة حزب الله وطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 13:34
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وزارة الطاقة: سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 180000 ليرة لبنانية والـ95 أوكتان 174300 ليرة لبنانية
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الرئيس ميشال عون: التدقيق الجنائي يمهد الطريق للإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي بمساعدتنا على النهوض
الرئيس عون: لا بد أن يترافق التدقيق الجنائي مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالإنقاذ الحقيقي
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قوات العدو تقتحم المنطقة الصناعية ومنطقة المسبح بمحيط جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس وتقوم بأعمال تجريف وتخريب للطرق
آلاف الزوار يواصلون سيرهم نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين "ع" وسط إجراءات أمنية وصحية استثنائية
الرئيس الصيني: علينا مساعدة أفغانستان والدول المجاورة لها وتبني سياسة خارجية مشتركة لمكافحة الإرهاب
الخارجية الإيرانية تعلن عن التوصل إلى اتفاق جيد في الاجتماع مع روسيا والصين وباكستان حول أفغانستان
الرئيس الإيراني في افتتاح قمة منظمة شنغهاي: مستعدون لتقديم المساعدة للأفغان لإعادة بناء دولتهم وتشكيل حكومة تضم الجميع
السيد ابراهيم رئيسي يثمن جهود دول منظمة شنغهاي للتعاون لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نؤيد قرار بدء إجراءات قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون وهذا سيزيد من سلطة المنظمة
واشنطن توافق على عقد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار لصيانة أسطول السعودية من المروحيات وطائرات الهليكوبتر
وزير الدفاع الأسترالي: الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة سيتيح لها تعزيز وجودها العسكري في بلدنا وإنشاء قواعد لوجستية
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و 81799597
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
النائب حسين الحاج حسن : لم نهدِ يوماً النصر لبيئتنا وحسب، بل لكل اللبنانيين، ومن البديهي أن تكون خطوة حزب الله وطنية
منذ 2 ساعة
17 September، 2021
المازوت الإيراني
حسين الحاج حسن
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