أوجيرو: عطل تقني طرأ على الشبكة المحلية ممّا أدّى إلى توقّف خدمة الانترنت في عدد من المناطق،ونعمل على اصلاح العطل بالسرعة القصوى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2021 - 20:20

أوجيرو: عطل تقني طرأ على الشبكة المحلية ممّا أدّى إلى توقّف خدمة الانترنت في عدد من المناطق،ونعمل على اصلاح العطل بالسرعة القصوى

منذ 1 ساعة 16 September، 2021
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