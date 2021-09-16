وسائل اعلام فلسطينية: كتائب شهداء الأقصى تعلن توحيد جميع مجموعاتها العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2021 - 00:30

وسائل اعلام فلسطينية: كتائب شهداء الأقصى تعلن توحيد جميع مجموعاتها العسكرية

منذ 37 mins 15 September، 2021
أخبار موقع المنار

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