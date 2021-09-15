رئيس “غازبروم” الروسية ينفي تقريرا لـ”بلومبرغ” عن تدشين “السيل الشمالي-2”

نفى رئيس شركة الغاز الروسية “غازبروم” أليكسي ميللر أن يكون موعد البدء بضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر “السيل الشمالي-2” في الـ1 من تشرين الاول / أكتوبر المقبل، وذلك كما ذكرت وكالة “بلومبرغ” سابقا.

وردا على سؤال حول مدى صحة معلومات وردت في وسائل إعلام بأن الإمدادات عبر “السيل الشمالي-2″ يمكن أن تبدأ في الـ1 من أكتوبر المقبل، أجاب ميللر بالنفي.

و”السيل الشمالي-2” هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة “غازبروم” الروسية عن اكتمال مد أنبوبي مشروع “السيل الشمالي-2″، والمشروع الآن بانتظار الحصول على التصاريح اللازمة من المنظم الألماني لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

المصدر: وكالة انترفاكس الروسية