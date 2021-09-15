رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن الجيش مستعد لدخول مدينة جنين بقوات كبيرة من أجل اعتقال الأسيرين الفارّين من سجن جلبوع، في حال تأكد وصولهما إليها.

وقال كوخافي في مقابلة مع القناة 12 العبرية، إن التحقيق مع الأسير زكريا الزبيدي أظهر أن الأسرى خططوا للذهاب إلى جنين، ومن المحتمل أن يكون أحد الأسرى على الأقل قد وصل بالفعل إلى هناك ويتلقى المساعدة.

وأضاف كوخافي أنه في حال تأكد وصول الأسيرين إلى جنين فإن الجيش مستعد لدخولها بقوات كبيرة من أجل اعتقالهما، حتى لو كان ذلك على حساب التأثير على باقي مناطق الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد كوخافي أن الوضع فيه ليس هادئًا ويعتبر أقل الأماكن استقرارًا في الشرق الأوسط.

المصدر: اعلام العدو