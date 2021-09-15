كوريا الجنوبية والصين تبحثان الوضع بكوريا الشمالية والتعاون الثنائي

يجري وزير الخارجية الكوري الجنوبي جيونغ إيوي يونغ ونظيره الصيني وانغ يي محادثات في سيول الأربعاء لمناقشة الوضع حول كوريا الشمالية والعلاقات الثنائية.

وقالت مصادر إعلامية إنه “من المتوقع أن يتبادل جيونغ ووانغ خلال محادثاتهما وجهات النظر حول التحركات الأخيرة لكوريا الشمالية ومناقشة الجهود المبذولة لدفع مساعي كوريا الجنوبية لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية”.

وأضافت المصادر “سيناقش الجانبان أيضا التعاون في تعزيز التبادلات الثقافية الثنائية التي أعاقتها القيود المتصورة من الصين في أعقاب قرار سيئول 2016 باستضافة نظام أمريكي مضاد للصواريخ، وكذلك التعاون في جهود بكين لاستضافة دورة الألعاب الشتوية المقررة في فبراير بنجاح”، ولفتت الى ان “وانغ سيجري زيارة مجاملة للرئيس مون جيه إن”.

وكان وانغ قد وصل إلى سيول الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، في إطار جولة آسيوية قادته إلى فيتنام وكمبوديا وسنغافورة.

المصدر: روسيا اليوم