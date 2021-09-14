منخفض جوي غدا الاربعاء والطقس يتحول عصرا الى ماطر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم جزئيا ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية حتى صباح غد الأربعاء ، حيث يتحول الى متقلب نسبيا مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية متأثرا بالمنخفض الجوي المسيطر جنوب غرب تركيا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ويتوقع هطول امطار خفيفة ومتفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خصوصا جنوب البلاد.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات و هطول أمطار متفرقة اعتبارا من الصباح .

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وهطول أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية ، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية