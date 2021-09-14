الصين تصنع أكبر تكييف مركزى فى العالم

قامت الصين بتصنيع أكبر جهاز تكييف مركزي في العالم، وبالنسبة لتصميمه فهو يدعمه حوالي 400 ألف طن من الثلاجات والتي تخرج الهواء البارد.

وبحسب وكالة “ساوث شاينا مورنينج بوست ” الصينية يقول فو جيانبنج مدير المنطقة الصناعية في منطقة كيناهاي تغطي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 19 مليون متر مربع، أي حوالي من 60 إلى 70 % من منطقة كيناهاي والتي ستغطيها بالهواء البارد.

منطقة الصين الجنوبية تقوم ببناء هذا الجهاز بهدف تغطية منطقة محددة، يهدف هذا المشروع لتوصيل الهواء البارد إلي المراكز التجارية والمكاتب ومحطات وسائل المواصلات ، لكنها لم تصل إلى المنازل، وهذا بسبب عدم وجود منازل كثيرة في تلك المنطقة، كما أن معظم هذه المنازل غير معيئة لتوصيل التكييفات إليها، وذلك لأنها تحتاج إلى بنية أساسية قوية.

الجهاز سيقوم بتغطية عشرة محطات ، ثلاثة منها انتهت بالفعل، تم بنائها في المنطقة الصناعية التجارية والتي تغطي حوالي 2 مليون متر مربع.

ويعمل طوال الليل عل إنتاج الثلوج وفي الصباح عندما تفتتح المحلات التجارية ومحطات انتظار المواصلات تبدأ في العمل.

المصدر: مواقع