الرئيس عون: التزام “إسرائيل” ببنود الاتفاق يحتاج إلى متابعة من الدول الراعية لأن العدو الإسرائيلي عوّدنا على التملص من التزاماته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 16 2025 - 13:44

الرئيس عون: التزام “إسرائيل” ببنود الاتفاق يحتاج إلى متابعة من الدول الراعية لأن العدو الإسرائيلي عوّدنا على التملص من التزاماته

منذ 1 ساعة 16 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

 

التعليقات

ذات صلة