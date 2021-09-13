أيوب طمأن الطلاب إلى عدم ضياع عامهم الجامعي: حل ازمات السياسة يحل ازمات القطاعات ومنها التربية

وشدد في حديث اذاعي على “ان العام الدراسي المقبل سيبدأ بين تشرين الاول والثاني حسب الكليات”، مشيرا الى “أن التسجيل بدأ الاثنين الماضي”.

ولفت “الى الصرخة التي اطلقها الاساتذة نظرا الى الظروف الصعبة التي يعانون منها خصوصا ان راتب الاستاذ الجامعي لا يكفيه حتى لتأمين تنقله”، معولا على”تحرك الدولة لنصرة الاستاذ الجامعي كي يستمر في اداء واجبه”.

ونبه الى “خطورة خسارة الجامعة اساتذتها نظرا لتلقيهم عروضا وظيفية في الخارج بحكم مستواهم المتقدم في جودة التعليم”، وقال: “الاستاذ الذي قرر البقاء كان بسبب شعوره بالانتماء ولكن بلحظة من اللحظات عندما لا يستطيع تأمين الوسيلة المعقولة للعيش بكرامة مع عائلته فلا يلام اذا قرر المغادرة للعمل خارج لبنان”. ودعا “المسؤولين للتحرك من اجل تأمين مقومات العيش الكريم”، مطالبا ب”العمل على زيادة نسبة غلاء المعيشية وان تحصل بموافقة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خصوصا ان السلسلة استثنت الاساتذة آنذاك رغم حقهم في ذلك”.

واشار الى “ان الصرخة هي صرخة ألم والاساتذة لن يدخلوا في الاضراب قبل انجاز ما هو مطلوب منهم لتهيئة العام المقبل بدءا من امتحانات الدخول”. وذكر ب”اتخاذ القرار بأن التدريس سيكون من النوع المدمج بين الحضوري بالنسبة للدروس التطبيقية وعن بعد لباقي الدروس”.

وقال: “نحن فخورون بما تقدمه الجامعة اللبنانية من مستوى علمي خصوصا ان 90 بالمئة من اساتذتها من حملة شهادات الدكتوراه”.

واشار الى ان الجامعة “حققت اكثر من 350 اتفاقا مع جامعات على المستوى العالمي اضافة الى برامج مشتركة مع جامعات معروفة، واخذت اعتمادات مشرفة لبرامجها. وحلت بالمرتبة 21 عالميا وثالثة لبنانيا”، مشددا على “ان خريج الجامعة اللبنانية مرغوب في سوق العمل المحلي والعالمي”.

وطمأن “الطلاب الى عدم ضياع عامهم الجامعي”، متمنيا في الوقت عينه ان تحل ازمات السياسة فتحل بالتالي ازمات القطاعات كلها ومنها التربية”.