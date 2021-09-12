مراسل المنار: تحرك لجنود العدو قرب مستعمرة “المطلة” واعلام العدو يتحدث عن اقتراب لبناني من السياج ومغادرته بعد اقتراب قوة إسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 22:32
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عبر المنار غداً الإثنين الساعة 8:30 مساءً
إعلام العدو: الأسير زكريا الزبيدي يلتزم الصمت في التحقيق ولا يتعاون مع ضباط الشاباك
نادي الأسير الفلسطيني: نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لاعتداء مبرح من قبل جنود العدو
مكتب إعلام الأسرى: قوات الإحتلال تعتقل 4 طلاب أثناء عودتهم من مدرستهم في بلدة تقوع شرق بيت لحم
مصادر فلسطينية: 38 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم
مصادر فلسطينية: صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة
إعلام العدو: 4 إصابات في سديروت جراء إطلاق الصاروخ من غزة منهم 2 أثناء هروبهم الى الغرف المحصنة و2 بالهلع
قطاع غزة يحيي الذكرى الـ16 لاندحار الإحتلال الصهيوني ومستوطنيه عن أرضه بفعل ضربات المقاومة
حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى اندحار الإحتلال من غزة: ما معركة سيف القدس وما قبلها إلا فصلا من فصول العمل وصولا للتحرير
الجهاد الإسلامي: نؤكد وقوفنا لجانب الأسرى في ثورتهم وانتفاضتهم لأجل الحرية والكرامة ونجدد التزامنا بالعمل لتحقيق حريتهم
الجهاد الإسلامي: نشيد بتصاعد العمليات والمواجهات في الضفة الغربية ونوجه تحية للجماهير الوفية التي تلتف حول نهج المقاومة
عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل: نحن على يقين أن ما حدث في غزة من اندحار للاحتلال سيحدث في الضفة الغربية
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: الى أن تتحمل الحكومة الجديدة المسؤولية وأن تواسي الناس فيما هم فيه
رئيس مجلس النواب نبيه بري: مرتاح لتشكيل الحكومة ومتفائل بما ستحمله المرحلة المقبلة
الرئيس بري: ابتداءً من الغد ستنطلق الحكومة إلى العمل ونأمل أن توفق لما فيه خير اللبنانيين
وزير الإعلام جورج قرداحي: أريد من وسائل الإعلام أن تمتنع عن استضافة السياسيين والمحللين الذين يبشروننا دائماً بالجحيم
ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا: معظم المحطات لن تفتح يوم الإثنين والبواخر تنتظر رفع الدعم أو فتح اعتمادات جديدة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 11 حالة وفاة و785 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة طهران
السيد رئيسي: إيران والعراق سيعززان علاقتهما رغم محاولات الأعداء منع ذلك وإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين خبر مفرح
الكاظمي: العراق يدعم مساعي إيران الحوارية لإرساء الاستقرار في المنطقة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت جيدة وبناءة
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد لقائه إسلامي: نحن بحاجة للتفاوض مع إيران واتفقنا على مواصلة المحادثات في فيينا
سانا: إصابة عدد من المدنيين جراء إطلاق ميليشيا "قسد" الرصاص على مظاهرة احتجاجية بريف دير الزور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع السيد السيستاني يقيم مجلس فاتحة غداً عن روح المرجع الراحل آية الله السيد الحكيم من 9 حتى 12 ظهراً ومن الـ14 حتى 18 مساء في مجمع الامام الصادق على طريق المطار
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة طهران
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
مكتب المرجع السيستاني في لبنان يحدد وقت مجلس الفاتحة من الساعة ال9 صباحا وحتى ال12 ظهرا ومن الساعة ال2 حتى ال6 مساء
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
هآرتس عن مصدر في شرطة العدو : الأسيران الإضافيان هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مراسل المنار: تحرك لجنود العدو قرب مستعمرة “المطلة” واعلام العدو يتحدث عن اقتراب لبناني من السياج ومغادرته بعد اقتراب قوة إسرائيلية
منذ 59 mins
12 September، 2021
المطلة
جيش العدو
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