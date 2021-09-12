الكاظمي يؤكد لنائب الرئيس الإيراني أهمية تنمية سبل التعاون بين بغداد وطهران لتشمل مجالات أوسع

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، اليوم الأحد، أهمية تنمية سبل التعاون بين بغداد وطهران لتشمل مجالات أوسع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى ايران”.

وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنمية التعاون المشترك على مختلف الصعد، والتداول بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأشار الكاظمي إلى أهمية تنمية سبل التعاون الثنائي بين بغداد وطهران؛ لتشمل مجالات أوسع، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين.

من جانبه، “أشاد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر بخطوات الكاظمي في المجالات السياسية والاقتصادية، وأثنى على جهوده في إقامة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وجهوده الدبلوماسية في إطار التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة”، بحسب بيان مكتب الكاظمي.

المصدر: وكالة يونيوز