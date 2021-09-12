الكاظمي يصل الى ايران

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الى العاصمة الايرانية طهران. ويرافق الكاظمي وفد حكومي كبير.
وقال رئيس الوزراء قبيل مغادرته بغداد متوجهاً الى طهران “إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين”. وسيجتمع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، وستشهد الزيارة بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة؛ لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلاً عن بحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها.
المصدر: الفرات نيوز