رئاسة الوزراء العراقية: الكاظمي يصل إيران لمناقشة ملفات بينها العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 12 2021 - 09:26

رئاسة الوزراء العراقية: الكاظمي يصل إيران لمناقشة ملفات بينها العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية (سبوتنيك)

منذ 13 mins 12 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة