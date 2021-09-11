اعلام العدو: القبة الحديدية اعترضت صاروخًا في أجواء أشكول أطلق من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2021 - 00:52

اعلام العدو: القبة الحديدية اعترضت صاروخًا في أجواء أشكول أطلق من قطاع غزة

منذ 2 ساعة 10 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة