القناة 13 العبرية: اعتقال إثنين من الأسـرى من الأسرى المتحررين من سجن جلبوع في مدينة الناصرة (وكالة معا) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2021 - 22:54
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أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية يعلن ولادة الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي
الحكومة الجديدة مؤلفة من 24 وزيرا هم: سعادة الشامي نائبا لرئيس مجلس الوزراء، بسام مولوي وزيرا للداخلية والبلديات
يوسف خليل وزيرا للمالية، عبد الله ابو حبيب وزيرا للخارجية والمغتربين، وليد فياض وزيرا للطاقة والمياه وجوني قرم للاتصالات
عباس حلبي وزيرا للتربية، هنري خوري وزيرا للعدل، موريس سليم وزيرا للدفاع، علي حمية وزيرا للاشغال وفراس الابيض للصحة
هيكتور حجار وزيرا للشؤون الاجتماعية، ناصر ياسين وزيرا للبيئة، مصطفى بيرم وزيرا للعمل، وامين سلام للاقتصاد والتجارة
نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، جورج قرداحي للإعلام عصام شرف الدين للمهجرين وجورج كلاس للشباب والرياضة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نمرّ بوضع استثنائي ولكن ليس مستحيلا وينبغي التضامن مع بعضنا البعض كلبنانيين
الرئيس ميقاتي: نحن لكل الوطن ولسنا لفئة ضد فئة وسنعمل من مبدأ وطني ووفق وثيقة الوفاق وسنتقيد بالدستور
الرئيس ميقاتي: الحكومة الجديدة مؤلفة من اختصاصيين ولديها خطة لإنقاذ البلد
الرئيس عون في دردشة مع الإعلاميين: علينا مسؤوليات كبيرة والمشاكل الأساسية سنبدأ بحلّها والأهم هموم الناس
الرئيس عون: نعاني من حصار كبير وموضوع الثلث المعطل كان حربا عليّ والثقة ستمنح لبرنامج الحكومة
رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت الشيخ محمد حسن أختري: الكيان الإسرائيلي بات اليوم أضعف من أي وقت مضى
إندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة
اصابة شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني عند باب المجلس في المسجد الاقصى
حركة الجهاد الإسلامي: نؤكد وقوفنا خلف الأسرى ودعم كافة الخطوات النضالية التي قرّروا الشروع بها في الأيام المقبلة
الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد: اصابة عشرات الاسرى بحروق وجروح خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في السجون
هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تحوّل سجن ريمون الى ثكنة عسكرية وتفرض حصارا شاملا على كافة أقسامه
إذاعة جيش الاحتلال: فلسطينيون يشعلون النار في 5 مواقع حول مستوطنة غوش عتصيون أحدها كان قرب منشأة عسكرية
جبهة العمل الإسلامي في لبنان تبارك عملية "انتزاع الحرية" للأسرى الأبطال التي أربكت العدو وجعلته في ضياع وهستيريا
الكرملين يدعو إلى وضع خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا، في الخدمة في "أقرب وقت ممكن"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
محادثات هاتفية بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ هي الأولى منذ 7 أشهر
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي أبلغ نظيره الصيني أن واشنطن تريد أن يظلّ الزخم تنافسياً وأن لا يتحول الى نزاع غير مقصود
بكين: الرئيس الصيني اكد لنظيره الأميركي بأنّ سياسة واشنطن تجاه بكين تسبّبت بصعوبات خطيرة
الرئيس الأميركي يقرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضمّ 100 موظف أو أكثر بسبب كورونا
شركة "غازبروم" الروسية العملاقة تعلن الانتهاء من بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا
الكرملين يدعو إلى وضع خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا، في الخدمة في "أقرب وقت ممكن"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
حركة طالبان: نريد علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا ودول العالم على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان
الخارجية الفرنسية: نأسف لأن الأفعال غير متطابقة مع الأقوال في تصرفات حركة طالبان ولم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي
مصادر يمنية: انهزام قوة كبيرة للعدوان في عدد من القرى الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في خرق واضح لاتفاق السويد
انطلاق عملية التصويت بالمغرب لاجراء انتخابات عامة في يوم واحد تضم انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات
روسيا: قتلى وجرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني بضواحي موسكو تسبب بانهيار عدد من الشقق السكنية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
القناة 13 العبرية: اعتقال إثنين من الأسـرى من الأسرى المتحررين من سجن جلبوع في مدينة الناصرة (وكالة معا)
منذ 44 mins
10 September، 2021
اعتقال اسيرين
اعلام العدو
مدينة الناصرة
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اعلام العدو: الأسيران اللذان تم القبض عليهما هما يعقوب قدري ومحمد عارضة (وكالة يونيوز)
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