لافروف: لا يمكن حل الوضع الحالي في أفغانستان بدون توحيد جميع العرقيات في العملية السياسية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن حل الوضع الحالي في أفغانستان مستحيل بدون توحيد جميع العرقيات في العملية السياسية.

وقال لافروف، خلال منتدى الصحافة المعاصرة “عموم روسيا-2021 “: “لا يمكن حل الوضع الحالي بدون توحيد الأوزبك والهزارة والطاجيك، وليس البوشتون فقط، في العملية السياسية”.

يُذكر أن اثنين فقط من بين 33 وزيرا في حكومة طالبان، لا يمثلان عرق البشتون، وهما الأوزبكي مولوي عبد السلام حنفي، النائب الثاني لرئيس الوزراء، والطاجيكي قاري فصيح الدين، القائم بأعمال رئيس الأركان.

من المتوقع أن تستند التعيينات في الوكالات والوزارات ووكلاء الوزارات المتبقية، على الملاءمة لتشمل أشخاصًا من أعراق وديانات ولغات أخرى؛ لكن طالبان أوضحت أنها لن تعين إلا الأشخاص الذين “شاركوا في النضال لمدة 20 عامًا”.

والثلاثاء الماضي، أعلنت حركة “طالبان”، التي بسطت مؤخرا السيطرة على أفغانستان في ظل انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأمن الأطلسي، عن تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الملا محمد حسن أخوند، ويشغل الملا عبد الغني برادر منصب النائب الأول لرئيس الحكومة، ومولوي عبد السلام حنفي النائب الثاني؛ فيما يتولى سراج الدين حقاني منصب وزير الداخلية.

ويتولى محمد يعقوب مجاهد منصب وزير الدفاع؛ بينما سيشغل أمير خان متقي، منصب وزير الخارجية بالوكالة، ونجيب الله حقاني منصب وزير الاستخبارات.

المصدر: وكالة سبوتنيك