إعلام العدو : شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب الأمني في كل الأراضي المحتلة، من النقب جنوباً إلى مستوطنة كريات شمونة شمالاً – موقع قناة المنار – لبنان
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إعلام العدو : شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب الأمني في كل الأراضي المحتلة، من النقب جنوباً إلى مستوطنة كريات شمونة شمالاً
منذ 1 ساعة
9 September، 2021
الاحتلال الصهيوني
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