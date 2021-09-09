موسكو: خطة الناتو حول نقل اللاجئين الأفغان إلى آسيا الوسطى كارثة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خطة للناتو تحدثت عنها تقارير إعلامية لنقل اللاجئين الأفغان إلى دول آسيا الوسطى بالكارثة.

وقالت زاخاروفا، في تدوينة عبر تطبيق “تيليغرام”، الأربعاء: “هذه الخطة هي كارثة حقا في حال تمكن الناتو من كسر حدود أفغانستان مع دول الجوار. أوروبا ستواجه تداعيات كبيرة، لكنهم على ما يبدو لا يفهمون ذلك حتى الآن”.

وسبق أن تحدثت تقارير إعلامية، الأربعاء، عن خطة لدول الناتو حول عرض أموال وموارد لكل من طاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان مقابل فتح تلك الدول الحدود مع أفغانستان أمام اللاجئين.

المصدر: وكالات