العراق: قتل 4 إرهابيين من منفذي هجوم الرشاد على نقطة الشرطة الاتحادية قبل أيام (قناة الغدير) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 12:38

العراق: قتل 4 إرهابيين من منفذي هجوم الرشاد على نقطة الشرطة الاتحادية قبل أيام (قناة الغدير)

منذ 22 mins 8 September، 2021
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