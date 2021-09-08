كورونا في مصر.. تسجيل 378 إصابة و10 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 378 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 378 حالة، مقارنة مع 343 الأحد و368 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 290773.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 13 الأحد و12 الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16811 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 674 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 243297 شخصا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب “الموجة الرابعة” من الجائحة.

المصدر: وكالات