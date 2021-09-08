الدنمارك تطلب من المهاجرين العمل لقاء الحصول على إعانات اجتماعية

أعلنت حكومة الدنمارك يوم الثلاثاء أنه سيتعين على المهاجرين في البلاد العمل 37 ساعة أسبوعيا لقاء الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية.

وأوضحت الحكومة، التي حددت هدف “صفر طلبات لجوء”، أن الخطة تهدف لمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع.

وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن للصحافيين: “نريد اعتماد منطق جديد للعمل، يقع على عاتق الناس فيه واجب المساهمة وأن يكونوا مفيدين، وإذا لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة نظامية، عليهم العمل مقابل الحصول على رواتب”.

وأضافت: “لسنوات عديدة أسأنا للكثير من الناس بعدم طلب أي شيء منهم”، وذلك في شرحها للخطة التي تحتاج لموافقة النواب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية