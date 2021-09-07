هنية: عملية انتزاع الحرية البطولية لا تقل عن أي معركة وهي فتح جديد من الله للمقاومة والشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 23:18

هنية: عملية انتزاع الحرية البطولية لا تقل عن أي معركة وهي فتح جديد من الله للمقاومة والشعب الفلسطيني

منذ 28 mins 7 September، 2021
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