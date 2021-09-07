مزيد من المعزين برئيس المجلس الشيعي الاعلى العلامة الراحل قبلان

توالت بيانات النعي والتعزية برئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان، وفي هذا الاطار، نعى نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى عبد الأمير قبلان وقال: “لقد إستطاع في مسيرته الحافلة بنشر الدين الحنيف ومناصرة الحق، أن يرسخ في آن نهج الإعتدال وصيانة العيش المشترك، وتعزيز الوحدة الوطنية”.

وأضاف: “برحيله خسر لبنان قامة كبيرة عاملة ومخلصة، حيث كان مثالا لمقاصد نصرة الوطن والأمة، نابذا للفتنة ومؤمنا بلبنان الآمن المطمئن والمستقر”.

فتح

بدوره قدم أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات على رأس وفد من قيادة الحركة واجب العزاء بالراحل قبلان، للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ولابنه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ولأسرته، مشيدا ومنوها ب”مواقفه الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وعدالتها ومقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة”.

بلدية طرابلس

وفي بلدية طرابلس، نكست الأعلام اللبنانية وأعلام البلدية وتوقف العمل فيها، وذلك حدادا على رحيل قبلان، بناء لتعليمات رئيس البلدية رياض يمق وتنفيذا لمضمون مذكرة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وقدم يمق، في كلمة، أسمى آيات التعازي للرئيس نبيه بري وأعضاء المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وللطائفة الشيعية وكل اللبنانيين بوفاة الشيخ قبلان، “هذه القامة الروحية والوطنية التي تميزت بالانفتاح والاعتدال والسعي الدائم لحماية الوحدة الوطنية والعيش المشترك في لبنان”.

المطران درويش

ونعى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، الشيخ عبد الأمير قبلان.

وجاء في رسالة التعزية: “خسر لبنان اليوم أميرا من أمراء المحبة والتواضع والإنفتاح، عمل بكل طاقاته لتكريس لبنان بلد العيش الواحد والرسالة الواحدة. خسرناه نبراسا للحق ونصيرا للمظلوم ومعينا لكل محتاج. عايش الراحل الكبير الإمام المغيب موسى الصدر وأكمل رسالته في بناء جسور الأخوة بين كل مكونات الوطن، فكان مرجعا دينيا ووطنيا على حد سواء، وصوتا صارخا يدعو الى السلام”.

أضاف: “ستبقى مواقف وأقوال وأعمال العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان منارة للأجيال القادمة، تنير دروبهم في سبيل لبنان الحقيقي، لبنان الرسالة، لبنان الواحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام