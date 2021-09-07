المطران درويش نعى الشيخ قبلان: خسرناه نبراسا للحق ومعينا لكل محتاج

نعى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان.

وجاء في رسالة التعزية: “خسر لبنان اليوم أميرا من أمراء المحبة والتواضع والإنفتاح، عمل بكل طاقاته لتكريس لبنان بلد العيش الواحد والرسالة الواحدة.

خسرناه نبراسا للحق ونصيرا للمظلوم ومعينا لكل محتاج. عايش الراحل الكبير الإمام المغيب موسى الصدر وأكمل رسالته في بناء جسور الأخوة بين كل مكونات الوطن، فكان مرجعا دينيا ووطنيا على حد سواء، وصوتا صارخا يدعو الى السلام”.

أضاف: “ستبقى مواقف وأقوال وأعمال العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان منارة للأجيال القادمة، تنير دروبهم في سبيل لبنان الحقيقي، لبنان الرسالة، لبنان الواحد”.

وختم درويش: “بإسمي الشخصي وبإسم كهنة ورهبان وراهبات وأبناء وبنات أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، أتقدم بالتعزية الحارة من دولة الرئيس نبيه بري، نجل الفقيد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، أعضاء المجلس الإسلامي الشيعي الإعلى وكل أبناء الطائفة الشيعية في لبنان، سائلا الله أن يتغمد فقيدنا برحمته ويطيب ثراه ويجعل مثواه الجنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام