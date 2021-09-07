الباحثون الايرانيون يبتكرون جهازا لتقييم حاسة الشم

تمكن الباحثون الايرانيون من ابتكار جهاز لتقييم حاسة الشم بناء على اشارات المخ والمستشعرات التنفسية.

ويعد “خلل حاسة الشم” احد مؤشرات الاصابة بامراض الدماغ والجهاز العصبي عند الانسان؛ وبهدف علاج هذا الخلل وتقييمه، تمكن الباحثون الايرانيون من ابتكار جهاز لتقييم حاسة الشم يقوم بترجمة الاشارات الرقمية والذكاء الاصطناعي وبيانات الدماغ المنبثقة عن تحفيز حاسة الشم لدى المريض.

وتم تصنيع هذا الجهاز، بالتعاون المشترك بين الباحثين في وحدة التقنيات المتقاربة بكلية الكهرباء في جامعة شريف التقنية ومركز التقنيات المتقاربة بمعاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية في ايران.

والجدير بالذكر ان هذا الجهاز الاستشعاري يساهم في الكشف المبكر عن مرض الباركينسون والزهايمر عند كبار السن عبر تقييم حاسة الشم لدى هؤلاء المرضى.

المصدر: وكالة انباء فارس