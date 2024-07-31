الشهيد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد علي شكر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 22:04

الشهيد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد علي شكر

منذ 44 mins 31 July، 2024
السيد محسن
شهداء على طريق القدس

السيد محسن 1

المصدر: موقع المنار

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