“القومي” نعى الشهيد القائد فؤاد شكر: شهادته ستزيد المقاومين عزيمة لمتابعة المسيرة

نعى الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في بيان له الاربعاء “الشهيد القائد فؤاد شكر (السيّد محسن) والذي ارتقى بعد أكثر من أربعين عاما من المقاومة والتي تضمنت انجازات كبيرة سجّلها التاريخ”.

وتوجّه القومي من “عائلة الشهيد وإخوانه في المقاومة الاسلامية بأحر مشاعر العزاء والتهنئة”، واكد أن “محاولات العدو لتسجيل نقاط نفسية ومعنوية من خلال تنفيذ الاغتيالات لن تسعفه في صراعنا الوجودي معه”.

ولفت البيان الى ان “إنجاز السابع من تشرين الاول 2023 وما تلاه من عمل مقاوم متقدّم لن يمحوه استشهاد قائد، لا بل سيزيد المقاومين في الميادين عزيمة على متابعة المسيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام