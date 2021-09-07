منظمة الصحة العالمية: 90% من المراكز الطبية في أفغانستان مهددة بالإغلاق

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطر الإغلاق الحتمي للمئات من المراكز الطبية في أفغانستان بسبب القيود على تعامل المانحين الغربيين مع حركة “طالبان”.

وأكد مدير الطوارئ في منظمة الصحة ريك برينان لوكالة “رويترز”، أن نحو 90% من المنشآت الطبية في أفغانستان، والتي يبلغ عددها 2300 منشأة قد تغلق في الفترة القريبة، ابتداء من هذا الأسبوع.

وقال: “ستكون لدينا فترة توقف العمليات في العديد من تلك المنشآت. وحسب بعض التقديرات، فإن ما يصل إلى 90% سيتوقف عن العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهذا سيتسبب بمزيد من الأمراض والوفيات”.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تحاول التعويض عن النقص في الإمدادات من خلال تقديم المعدات الضرورية والتمويل لـ 500 مركز طبي، مضيفا أن المنظمة على اتصال مع قطر بشأن توريدات المواد الطبية جوا.

وأضاف: “نأمل بأن تكون هناك رحلة لطائرتين أو 3 طائرات محملة بالمساعدات المقدمة من قبل حكومة قطر، إلى كابل الأٍسبوع المقبل تقريبا”.

ومن بين الصعوبات الأخرى التي تعيق إيصال المساعدات الطبية إلى أفغانستان، الفوضى في مطار كابل. وتستمر توريدات المواد الطبية عبر مدينة مزار شريف في شمال البلاد، بينما تدرس منظمة الصحة العالمية نقل المساعدات برا عبر الحدود من باكستان.

المصدر: رويترز