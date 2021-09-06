ارسلان من سوريا: زيارتنا تؤكد الوحدة والتماسك والعلاقة الوطيدة بين بلدينا

زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان والوفد المرافق مدينة جرمانا، وقدم التعزية بشيخ جرمانا الشيخ أبو حمود كاتبه، بحضور شخصيات دينية سياسية من المنطقة.

وقال أرسلان كلمة قال فيها “هذه الزيارة التاريخية تؤكد وحدة لبنان وسورية والتماسك والعلاقة الوطيدة بين البلدين وبين أبناء الطائفة المعروفية وسورية”، وتابع “الرئيس بشار الأسد خاض حربا كونية ضد الأرهاب خاضها عنا جميعا في سورية وفي لبنان وفي كل الأمة”.

ثم انتقل أرسلان والشيخ الغريب والوفد المرافق إلى قصر المؤتمرات، حيث أولم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام على شرفهم، في حضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية لا سيما من الوزراء في الحكومة وأعضاء مجلس الشعب في سوريا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام