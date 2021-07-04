الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا المضاد لوباء “كوفيد-19” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2021 - 14:18

الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا المضاد لوباء “كوفيد-19” (سبوتنيك)

منذ 57 mins 4 July، 2021
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