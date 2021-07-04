تحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصاً في الفلبين

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعه، وإنقاذ 40 آخرين، من ركاب الطائرة الفلبينية العسكرية المنكوبة، في مقاطعة سولو جنوبي الفلبين. ونقل تلفزيون “إيه بي إس- سي بي إن” عن قائد الجيش الفلبيني، قوله إنه “تم إنقاذ 40 راكبا على الأقل من بين 85 شخصا كانوا على متن الطائرة العسكرية المنكوبة جنوبي الفلبين”.

أعلنت السلطات العسكرية الفلبينية الأحد عن تحطم طائرة عسكرية وعلى متنها 85 شخصاً. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن قائد القوات المسلحة الفلبينية، سيريليتو سوبيجانا، قوله ” إن طائرة عسكرية تقل ما لا يقل عن 85 شخصا تحطمت في جنوب الفلبين”، مشيراً إلى أنه “حتى الآن، تم إنقاذ 15 شخصا من حطام الطائرة المحترقة من نوع “سي –”130 التي تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في جزيرة جولو في إقليم”.

وأضاف “إن فرق الإنقاذ موجودون في الموقع الآن، ونصلي حتى نتمكن من إنقاذ المزيد من الأرواح”.

المصدر: سبوتنيك