الساحلي طالب بزيادة دعم مزارعي بعلبك الهرمل

طالب النائب السابق نوار الساحلي وزارة الزراعة والحكومة اللبنانية ب “زيادة دعم المزارعين في بعلبك الهرمل، خصوصا مع ازدياد حاجاتهم واشتداد الازمة الاقتصادية على البلاد، من نقص في المازوت وانقطاع كامل للتيار الكهربائي وارتفاع في أسعار المبيدات والمواد المساعدة في الزراعة وارتفاع في كلفة النقل وارتفاع أسعار المحروقات”.

وخلال جولة قام بها على السوق الزراعية الاسبوعية في مؤسسة جهاد البناء في الهرمل، أثنى على “دور جمعية الهرمل الانمائية في دعم المزارعين وتوجيههم لتكون العلاقة مباشرة بين المزارع والمستهلك”، مؤكدا “وقوف حزب الله الى جانب أهله ودعمهم في مختلف القطاعات في ظل هذه المحنة الخطيرة على البلاد، لا سيما قطاع الزراعة شريان محافظتي بعلبك الهرمل وعكار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام