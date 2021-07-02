حركة حق: القيادي حسن مشيمع يتعرض لعملية تصفية مدبرة داخل سجون النظام البحريني

اتهمت حركة الحريات والديمقراطية(حق) البحرينية المعارضة في بيان لها الجمعة “السلطات في البحرين بتدبير عملية تصفية داخل السجن للقيادي والرمز المعارض الأستاذ حسن مشيمع أمينها العام”، وأكدت أن “أي مكروه سيصيب أمينها العام ستكون له تداعيات خطيرة لا تعرف عواقبها”.

وقالت الحركة معلقة على تسجيل صوتي هو الثاني للمشيمع من سجنه نشره الناشط علي مشيمع نجل الأستاذ حسن مشيمع إن “التسجيل الصوتي يظهر بشكل واضح معاناة المشيمع وأن السلطات تتعمد اهمال وضعه الصحي وعدم تمكينه من العلاج عبر اطباء مختصين يثق بهم”.

وحملت الحركة “النظام البحريني المسؤولية عن كل مكروه قد يصاب به الأستاذ حسن مشيمع”، وطالبت “المجتمع الدولي ممثلا في المنظمات الحقوقية الأممية بالضغط على سلطات البحرين وحماية حياة الأستاذ حسن مشيمع وباقي سجناء الرأي والضمير”.

وشددت الحركة على “ضرورة الحرية الفورية دون قيد أو شرط لأمينها العام وكل السجناء السياسيين ووقف سياسة الموت البطيئ و الحرمان من العلاج داخل السجون في البحرين”.

المصدر: بريد الموقع