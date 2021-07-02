وزارة الاقتصاد حددت سعر الخبز الأبيض ووزنه

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، سعر الخبز اللبناني الأبيض ووزنه، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على الأراضي اللبنانية كافة، بعد تعديل أسعار المحروقات وارتفاع سعرها في السوق، وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الافران الى مراكز البيع، واستنادا الى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، واستنادا للدراسة التي قامت بها الوزارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظرا لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعانيها المواطنون، حدد سعر الخبز اللبناني “الأبيض” ووزنه وفقا للاتي:

في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 876 غراما بسعر 3750 ل.ل حدا أقصى.

ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غراما بسعر 2500 ل.ل حدا أقصى.

في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنه عن 876 غراما بسعر 4000 ل.ل. حدا أقصى.

ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غراما بسعر 2750 ل.ل حدا أقصى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام