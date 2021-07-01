الرئيس عون: من غير المسموح إحتكار الدواء أو تهريبه أو تخزينه ومنع وصوله للمواطنين

ترأس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس اجتماعا في قصر بعبدا بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير المال غازي وزني، وزير الصحة حمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث بأزمة الدواء والحلول الآيلة الى الحدّ من تداعياتها السلبية.

وقد جرى خلال الاجتماع “التوافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة وفق خطة الترشيد المرفوعة من رئيس الحكومة الى مجلس النواب”، وشدد الاجتماع على “ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية”، ولفت الى انه “ستصدر لاحقا موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية”.

من جهته، اكد الرئيس عون ان “دعم الدواء والمستلزمات الطبية من الثوابت الأساسية ومن غير المسموح إحتكار الدواء أو تهريبه أو تخزينه ومنع وصوله إلى المواطنين”.

بدوره، قال الرئيس دياب “لا أحد يستطيع تحمّل نتائج فقدان الدواء أو إرتفاع سعره بشكل يصبح الناس غير قادرين على شرائه”.

المصدر: موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية